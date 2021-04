V. Bueno de falso 9 agrada e Crespo monta nova escalação no 3-5-2 com Eder e Miranda; Benítez também tem chances de jogo

São Paulo e São Caetano se enfrentam neste sábado (10), às 20h (de Brasília), no Morumbi, em jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Crespo vem de uma derrota na competição e tenta virar a página depois de fazer um jogo bem abaixo da média contra o Novorizontino. Mesmo assim, o Tricolor mantém a liderança do Grupo B, com 7 pontos ganhos.









A direção inscreveu mais três jogadores na tarde da última sexta (9). São os reforços: Miranda, Eder e Benítez. Orejuela e William ficaram de fora e não poderão jogar a primeira fase do torneio. Os atletas que já saíram da equipe, como o meia Tchê Tchê e o atacante Toró, não tiveram seus nomes tirados da lista, já que o regulamento da competição não permite.

Com a inscrição de Miranda, Eder e Benítez, o São Paulo soma 23 nomes na lista A do torneio. Na B, onde ficam os jogadores formados nas categorias de base do clube, Crespo conta com mais oito opções. Entre eles: os zagueiros Luizão e Lucas Beraldo; os laterais Wellington e Gabriel Rodrigues; o volante Rodrigo Nestor; o meia Talles Costa; os atacantes Galeano e Vitinho.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



Na partida de logo mais, Crespo deve optar por uma formação mais alternativa. Miranda e Eder, segundo o ‘GE.com’, podem começar jogando. Nos últimos treinamentos, Vitor Bueno foi testado na posição de centroavante e agradou a comissão técnica. O atleta é um dos cotados no time titular e deve ser a grande novidade no confronto de hoje. Até a pausa, Luciano e Pablo formavam a dupla de ataque.

Devem jogar: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Reinaldo, Rodrigo Nestor, Daniel Alves, Igor Gomes (Benítez) e Igor Vinicius; Pablo (Vitor Bueno) e Eder.