V. Luis na LE, Luan titular, Wesley na ponta e mais: Abel monta 4-3-3 contra o Universitario e escalação do Verdão é externada

O Verdão estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira (21), contra o Universitario, às 21h (de Brasília), em Lima, no Peru. O Grupo A ainda tem Independiente del Valle e Defensa y Justicia.









Os meias Gabriel Menino e Raphael Veiga participaram da atividade e podem pintar como novidades. A dupla deve ficar à disposição de Abel Ferreira se corresponder às exigências físicas do DM. Zé Rafael, por outro lado, tem poucas chances de jogar. O volante tem dores no tornozelo e já havia ficado de fora contra o Botafogo-SP, pelo Paulista.

Breno Lopes (lesão no joelho), Gabriel Veron (lesão muscular) e Lucas Lima (lesão muscular) são desfalques certos.

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF



Viña, expulso na final da Recopa, dará lugar a Victor Luis na lateral esquerda do Palmeiras. O time de Abel tentará usar a Libertadores como válvula de escape para a péssima fase no Paulistão. Já são quatro jogos sem vitórias no total: empatou com Flamengo e Botafogo-SP e perdeu para Defensa y Justicia e São Paulo. O ‘GE.com’ listou, na última segunda (19), a provável escalação do Verdão.

Devem jogar: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.