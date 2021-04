Vacinação contra gripe: confira os 112 pontos de imunização em Salvador

A Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe segue em Salvador em 112 postos de saúde da rede municipal e dois drives-thru: especificamente para as crianças, puérperas e gestantes no Shopping Barra; já os trabalhadores da saúde são imunizados sem descer do veículo no Shopping da Bahia.

A estratégia acontece de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 08 às 16 horas. Nessa primeira etapa que segue até 10 de maio, a Secretaria Municipal da Saúde pretende imunizar pelo menos 90% das 320 mil pessoas que fazem parte do público eletivo residente na capital: crianças menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias), e trabalhadores da saúde.

Além de reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe, a estratégia também ajuda a evitar o colapso do serviço de saúde em tempos de pandemia de Covid-19.

“Apesar do imunobiológico utilizado contra a gripe não ter nenhuma relação com o novo coronavírus, ambas as patologias apresentam sintomas semelhantes e as complicações causadas em decorrência das doenças inspiram praticamente os mesmos cuidados”, explicou Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreviníveis da SMS.



