Vacinado, Galvão Bueno já tem data para voltar aos estúdios da Globo · .

A partida entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o próximo domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Supercopa do Brasil, vai marcar o retorno de Galvão Bueno às transmissões esportivas na Globo. Imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19, o experiente narrador de 70 anos voltará a trabalhar presencialmente, no estúdio da emissora, após 14 meses.

O narrador tomou as duas doses da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, cumpriu todos os protocolos de segurança adotados pelo Esporte da Globo e está liberado para voltar ao trabalho presencial.

No início de março, quando recebeu a primeira dose do imunizante, o locutor já havia avisado que seu retorno ao trabalho estava próximo. “Em abril, já estou de volta trabalhando, se Deus quiser”, avisou, na ocasião.

Galvão foi afastado do trabalho presencial em março do ano passado, desde o começo da pandemia do coronavírus, por pertencer ao grupo de risco da doença. Neste período, ele não narrou mais partidas, mas participou de alguns programas remotamente, de sua casa, seja em Londrina (PR), ou Candiota (RS). Sem poder fazer o que mais gosta, que é narrar, o jornalista treinou em uma nova função, a de comentarista.

Galvão participou do pré-jogo, intervalo e pós-jogo de partidas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar e fez seu comentários em programas do SporTV, como o Bem, Amigos!, que ele costumava apresentar presencialmente, e o Seleção. Além disso, ganhou o Fala, Galvão, quadro no Esporte Espetacular criado para relembrar momentos marcantes do esporte brasileiro.

A última vez em que havia pisado no estúdio da Globo para comandar uma transmissão esportiva havia sido justamente para narrar a Supercopa do Brasil de 2020 entre Flamengo e Athletico-PR, vencida por 3 a 0 pelo Rubro-Negro carioca, time para o qual o narrador torce.

Aquela partida foi disputada em 16 de fevereiro de 2020. Portanto, Galvão regressa à sua função de narrador quase 14 meses depois de ser afastado. No duelo entre o Flamengo, atual campeão brasileiro, e o Palmeiras, vencedor da Copa do Brasil, ele estará ao lado de Júnior e Caio Ribeiro.

O acordo para a exibição do confronto, que será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e vale a primeira taça do futebol nacional na temporada 2021, foi fechado nesta segunda-feira. A Globo disse que fará a transmissão respeitando as medidas de segurança adotadas durante a pandemia, com a equipe no estúdio ou por vídeo, e apenas os repórteres no estádio.

Flamengo x Palmeiras também terá transmissão do SporTV para todo o país. A narração é de Luiz Carlos Jr., e os comentários serão de Paulo Vinícius Coelho e Ana Thais Matos. Roque Junior faz uma participação no pré-jogo.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia