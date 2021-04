Vacinado, Galvão Bueno ‘quebra protocolo’ para tocar Caio na volta à TV · .

Vacinado contra a Covid-19, Galvão Bueno decidiu “quebrar o protocolo” para tocar Caio Ribeiro no Esporte Espetacular na manhã deste domingo (11) na Globo. O narrador de futebol voltou aos Estúdios Globo após 14 meses afastado como medida de prevenção por causa da pandemia e cumprimentou o colega com um “soquinho”.

“Caio, eu tô louco pra ir aí te dar um abraço”, declarou Galvão. “Eu também, amigo”, disse o ex-jogador de futebol. “Vamo quebrar o protocolo, pelo menos aqui, ó”, disse o locutor, dando um soquinho no colega, que correspondeu com o punho fechado. “Muito bom ter você de volta”, comemorou o ex-atleta.

O narrador tomou as duas doses da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, cumpriu todos os protocolos de segurança adotados pelo Esporte da Globo e foi liberado para voltar ao trabalho presencial.

Galvão foi afastado do trabalho presencial em março do ano passado, desde o começo da pandemia do coronavírus, por pertencer ao grupo de risco da doença, que vitimava mais idosos acima dos 60 anos. Neste período, ele não narrou mais partidas, mas participou de alguns programas remotamente, de sua casa, seja em Londrina (PR), ou Candiota (RS).

Caio Ribeiro e Galvão Bueno dão soquinho

O retorno

A volta de Galvão Bueno à tela da Globo foi celebrada por Lucas Gutierrez, Caio Ribeiro e Junior. “Que prazer é poder dizer: bem, amigos da Rede Globo! Galvão Bueno está de volta!”, anunciou o apresentador do Esporte Espetacular.

“Que bom é ter você de volta vacinado, imunizado, na expectativa pra esse jogão, já volta pra narrar o primeiro campeão da temporada depois de 14 meses afastado. Você fez muita falta, Galvão, bem-vindo”, completou o jornalista.

“Bem, amigos da Rede Globo! Que prazer falar com você, Lucas. Olha, eu tava muito em dúvida sobre o que fosse acontecer quando ligou a luz vermelha da câmera aparecesse aqui no monitor. Eu fiquei com medo de não conseguir falar”, declarou Bueno.

“Me perguntaram como é voltar depois de 14 meses. Falei que não sei, nunca parei em 47 anos. Talvez Caio e Junior consigam me explicar, eles que são jogadores e voltaram algumas vezes. Mas quem tá aqui, Lucas, o Galvão Bueno que tá aqui não é uma vitória minha, não. É uma vitória de Deus e da ciência”, afirmou o narrador.

“Eu tomei as duas [doses da] vacina, fiz os exames posteriores. Graças a Deus temos vários ‘brazis’, então uns podem andar mais rápidos do que os outros, quero agradecer muito o Rio Grande do Sul e a minha residência em Candiota, lá no Sul, pertinho do Uruguai, onde da minha idade pra cima todos já tomaram as vacinas. Olha que coisa fantástica”, celebrou o jornalista de 70 anos.

“Mas bora falar sobre esse jogo que já mostraram”, encerrou Galvão sobre seu retorno à Globo e já puxando assunto sobre a partida entre Flamengo e Palmeiras pela final da Supercopa do Brasil.