‘Vacinas testadas em ratinhos’ · .

Aos 65 anos, Ratinho recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 neste domingo (11) e virou alvo de críticas e zoações nas redes sociais. Além de trocadilhos com seu apelido e animais usados em testes de laboratório, o apresentador foi acusado de dar um “mau exemplo” por não usar máscara durante o procedimento.

“Hoje foi meu dia de tomar a vacina”, escreveu o funcionário do SBT em seu Instagram, compartilhando ainda três imagens em que aparece com o rosto descoberto dentro de um carro com mais outras três pessoas. “Vai super funcionar, estas vacinas já foram testadas antes em ratinhos”, brincou o humorista Diogo Portugal.

Carlos Massa ainda recebeu apoio de colegas de emissora, como Nadja Haddad e Silvia Abravanel, que recentemente precisou ser internada por conta da doença. Nany People, Fábio Jr. e a diretora Lucimara Parisi também aplaudiram o comunicador pelas fotos.

Os seguidores, no entanto, puxaram a orelha do artista por não utilizar proteção nas imagens. “Muito legal, mas cadê a máscara?”, questionou Carolina Torres. “Talvez você não saiba que, mesmo vacinado, precisa usar máscara para não contaminar o próximo”, disse Di Figueiredo.

Confira a publicação de Ratinho nas redes sociais: