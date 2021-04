Vagas de Empego são divulgadas pela Casa do Trabalhador de Feira de Santana – BA

No Estado do Bahia, a Casa do Trabalhador de Feira Santana divulgou a abertura de novas oportunidades de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS REQUISITOS Técnico em Energia Solar Experiência e curso na área Operador de Retro-Escavadeira Não informa Chapista de Automóvel Não informa Borracheiro Não informa Auxiliar de Pessoal Experiência Atendente de Loja – PcD Não informa Açougueiro Experiência

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na unidade da Casa do Trabalhador do município, localizado na rua Castro Alves, nº 431, centro. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Feira de Santana – BA