Neste artigo mostraremos como encontrar vagas de emprego para PNE (Pessoas com Necessidades Esperais) ou PCD (Pessoas com Deficiência).

Confira 3 sites de vagas!

Vivemos a era da informação e digitalização que juntas trouxeram inúmeras transformações à maneira como as pessoas se relacionam e interagem com o ambiente em que vivem.

Uma destas transformações é a busca por inclusão e igualdade: de gênero, de cor e de Pessoas com Deficiência (PCD) ou Pessoas com Necessidades Especiais (PNE).

Estas transformações são muito bem vindas e buscam tornar o mundo corporativo mais igualitário e imparcial em suas oportunidades de trabalho.

Atualmente, ao invés de utilizar o termo PNE, o mais adequado é PCD (Pessoa com Deficiência) oficializado através da Lei Brasileira de Inclusão, divulgada em 2015, que define:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A estruturação desta lei foi um marco histórico e uma grande vitória para a comunidade das Pessoas com Deficiência, pois num passado nem tão distante, estas pessoas eram tidas como incapazes de trabalhar e excluídas do convívio social.

A história relata a exclusão da Pessoa com Deficiência desde a era primitiva, em que o mundo já era inóspito para os demais e mais ainda para aqueles com maior limitação.

Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles (no livro A Política), indicam a eliminação de pessoas nascidas “disformes”, seja por exclusão ou até mesmo por extermínio.

Somente com a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) e toda a catástrofe resultante dela é que surge um novo olhar.

O mundo precisava ser reconstruído, muitas pessoas perderam membros ou ficaram fisicamente limitadas, a mão de obra era escassa.

Além disso, a guerra de Adolf Hitler promoveu o extermínio das raças consideradas inferiores, judeus e das Pessoas com Deficiência.

Assim a ONU se reúne e cria A Declaração Universal dos Direitos do Homem:

Art. 1º Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.

Podemos então perceber a importância da inclusão para a evolução social e os benefícios da era da informação propagando o princípio da igualdade.

Este movimento voltado para a Inclusão Social não fica apenas nas redes sociais e nos debates da comunidade.

A Lei de cotas para Pessoas com Deficiência define que empresas de grande porte devem destinar de 2 a 5% de seu quadro de funcionários para contratação de PCDs.

São inúmeras vagas, em todas as áreas e em diferentes níveis da organização.

Separamos então 3 sites em que você pode se cadastrar e ter acesso às vagas mais recentes para Pessoas com Deficiência e também dicas valiosas para sair na frente. Confira!

3 grandes sites de vagas de emprego para PNE – Pessoa com Deficiência

Ganha o primeiro lugar da lista por ser um dos maiores sites com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência.

São mais de 7000 vagas ofertadas somente para PCDs, ofertadas por mais de 1000 empresas parceiras.

Basta cadastrar seu currículo e se candidatar a elas.

Conheça o Deficiente Online, cadastre seu currículo e confira!

Neste site não há exclusividade para o público de PCD, no entanto, tem muita visibilidade no mercado e você pode aplicar filtros para ver somente as vagas para Pessoas com Deficiência.

O site facilita muito a elaboração do currículo em uma plataforma de visual simples e moderno.

Conheça o vagas.com, cadastre seu currículo e aproveite!

Este site fica como o último da lista mas tem grande importância!

Contendo inúmeras vagas em todo o Brasil, é um site pago para cadastro de currículo e onde você encontrará vagas exclusivas.

Ou seja, muitas empresas divulgam vagas e contratam somente por este site.

Mas existe uma grande vantagem para as Pessoas com Deficiência: Gratuidade!

Isso mesmo!

Ao realizar seu cadastro você informa que possui alguma deficiência e inclui seu laudo médico, após uma análise, a Catho libera o acesso gratuito.

Conheça o site Catho e aproveite as vagas exclusivas!

Estes não são os únicos sites onde você pode procurar vagas para PCD, existem muitos outros como: InfoJobs, Ineed, emprego.com e mais. Porém, separamos aqui aqueles que se destacam por exclusividade e por atuação no mercado.

Dicas para sair na frente na busca por uma vaga

Lembre-se que você é um profissional e que deve sempre se atualizar.

Busque conhecimento, estude e conheça pessoas.

Não se apegue somente às vagas para PCD, elas são uma garantia de inclusão, mas o mundo está repleto de muitas outras oportunidades.

Não permita que as dificuldades de inclusão e aceitação te diminuam.

Fortaleça-se, conheça seus direitos e deveres e seja proativo.

Uma deficiência física não te define!

Você é capaz de tudo!

Seja persistente e tenha paciência

Muitas vezes a busca por emprego nos causa ansiedade: espera por uma ligação, a entrevista, o currículo, vagas que não estão de acordo com nossas habilidades.

Mas não desista, seja paciente e nunca desista!

Existem muitas oportunidades e você vai conseguir a sua!

