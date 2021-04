Vagas de Emprego são anunciadas pela Agência do Trabalhador de Santa Helena – PR

A Agência do Trabalhador de Santa Helena – PR faz saber aos interessados a abertura de novas 71 oportunidades de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Vendedor Pronta Entrega 1 Vendedora 1 Metalúrgico 2 Caixa 1 Entregador/Atendente 1 Entregador 1 Auxiliar de Compras 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Promotor de Vendas 1 Açougueiro 1 Agente de Prevenção 1 Serviços Gerais 7 Auxiliar Administrativo 1 Motorista 1 Pizzaiolo 1 Auxiliar de Cozinha 1 Promotor de Vendas 1 Vendedor 1 Chapeira 1 Fisioterapeuta 1 Técnico em Instalação de Fibra Optica 1 Montador de Gesso de PVC 1 Borracheiro 1 Cozinheira 1 Auxiliar de Metalúrgico 1 Representante Comercial 1 Vendedor Externo 1 Vendedor Externo 1 Ajudante Geral Marmoraria 1 Expedidor de Mercadorias 1 Soldador 1 Serviços Gerais 1 Costureiros 10 Pedreiros 8 Serventes de Pedreiros 4 Caixa 2 Vendedor Externo 1 Empacotador 2 Repositor 2 Mecânicos 6 Caixa 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade do órgão, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, nº 1267, no horário das 7h3 às 11h3 e das 13h às 17h, e cadastre-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Assessoria de Imprensa