Vagas de Emprego são ofertadas pelo Semtre de Piracicaba – SP

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda (SEMTRE) de Piracicaba – SP divulgou a abertura de novas vagas de emprego em cargos de nível fundamental e médio aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL Ajudante de Serralheiro Médio Completo Artífice Civil Fundamental Completo Caldeireiro Serralheiro Alfabetizado Estagiário de Administração Alfabetizado Soldador Industrial Alfabetizado Jardineiro Alfabetizado Técnico de Eletrodomésticos Alfabetizado Técnico de Eletromecânico Médio Completo Vendedor de Concreto Usinado Médio Completo Zelador Médio Completo Agente de Limpeza (PCD) Alfabetizado Auxiliar de Limpeza (PCD) Médio Completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever encaminhado ao e-mail do órgão os documentos necessários para concorrer à vaga almejada: [email protected] Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Semtre de Piracicaba – SP