Vagas em Campo Grande: Funtrab oferece 270 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)

A segunda-feira (26) começa intensa em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anunciou a oferta de 270 vagas de emprego para diversos cargos e áreas nesta última semana do mês de abril. Aliás, esta pode ser a oportunidade que você estava esperando para se recolocar no mercado de trabalho.

Dentre as posições disponíveis, há chances para as funções de alinhador de pneus, instalador de alarme, pizzaiolo, pedreiro, servente de obras, pedreiro de acabamento, caseiro, azulejista, consultor de vendas, auxiliar técnico de refrigeração, empregado doméstico, fiel de depósito, funileiro, farmacêutico, carpinteiro, auxiliar de pessoal, mecânico, motorista carreteiro, operador de caixa, office boy, operador de pá, técnico de refrigeração, vendedor, zelador, vidraceiro, costureira em geral e muito mais.

O destaque, no entanto, fica com o cargo de auxiliar de linha de produção, que reúne, sozinho, 45 vagas.

É importante notar que o número de oportunidades pode sofrer alterações sem aviso prévio, uma vez que elas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer até a sede da Funtrab, que fica localizada na rua 13 de maio, 2773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O horário de atendimento é das 7h30min às 13h30min, de segunda até sexta-feira.

O órgão orienta os candidatos baixarem o aplicativo “MS Contrata+ para trabalhadores” antes de ir até a unidade, para realizar o cadastro e agendamento. Dessa forma, é possível evitar filas e aglomerações, garantindo o distanciamento social.

A lista completa de vagas disponíveis pode ser consultada no endereço http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/. Na plataforma, é possível encontrar, inclusive, oportunidades abertas em outras cidades do estado, como Amambai, Aoarecida do Taboado, Aquidauana, Costa Rica, entre outras.

