VAGAS NO MS: Funtrab oferece mais de 950 oportunidades nesta segunda-feira (19)

A semana começa com boas notícias para os moradores do Mato Grosso do Sul. A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece 958 vagas de emprego para profissionais de diversas áreas nesta segunda-feira (19) em todo o estado.

Os destaques ficam por conta da capital, Campo Grande, que reúne sozinha 164 oportunidades, seguida pelas cidades de Miranda, com 131 posições, Dourados, que conta com 130 posições disponíveis e, ainda, Itaquiraí, com 104 vagas. Outros municípios do estado também oferecem chances.

Há oportunidades para profissionais com os mais variados níveis de escolaridade: do nível fundamental à pós-graduação. Os interessados podem concorrer por uma vaga nas funções de ajudante de cozinha, costureira em geral, encanador, lubrificador de automóveis, caseiro, eletricista, servente de obras, carpinteiro, pedreiro, montador de estruturas, técnico analista de materiais, técnico em segurança do trabalho, supervisor de mina, ajudante de obras, servente de serviços gerais, empregado doméstico, lavador de carros, operador de processo de produção, técnico em agricultura, mecânico, porteiro, topógrafo, zelador e muito mais.

Há, ainda, oportunidades exclusivas para pessoas com deficiências (PCD), dentre elas estão as funções de: tesoureiro, vendedor interno, controlador de tráfego e servente de obras. A lista completa com os cargos disponíveis, separados por cidades, pode ser encontrada aqui.

Como se candidatar

Com o avanço da pandemia de Covid-19, para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibilizou um aplicativo para agendamento de atendimento: o “MS Contrata+ para Trabalhadores”, disponível para iOS e Android.

Após realizar o cadastro inicial, os interessados devem comparecer na sede da Funtrab ou na Casa do Trabalhador mais próxima portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A unidade de Campo Grande está localizada na Rua 13 de maio, n° 2.773, com funcionamento de segunda à sexta, das 7h30 à 13h30. A partir das 13h30, o atendimento é voltado ao Seguro-Desemprego. Para consultar os endereços das unidades da Casa do Trabalhador em outras cidades, basta acessar o site https://www.funtrab.ms.gov.br/rede-de-atendimento/localidades/.