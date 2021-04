Vagner Mancini diz “sim” e diretoria do Corinthians já agiliza renovação de zagueiro; vínculo atual se encerra em 2022

Desde o início desta temporada, o Corinthians vem realizando uma limpa geral no elenco, em busca de conter gastos e apenas deixar no elenco opções que considere importantes para o decorrer das partidas. Por outro lado, alguns nomes importantes estão sendo procurados para uma renovação de contrato.









Recentemente, o meia-atacante Vitinho assinou com o Timão até junho de 2024, mas desta vez quem recebeu um contato foi o zagueiro João Victor, que tem contrato até 31 de julho de 2022. Um dos principais destaques do time neste início de temporada, deve ganhar mais uma chance neste domingo (25), às 20h, diante do Santos, na Vila Belmiro.

Subindo ao profissional atuando como zagueiro, foi improvisado como lateral-direito nas últimas partidas e surpreendeu com atuações impecáveis, sendo elogiado, inclusive, pela Fiel. Vagner Mancini inicialmente utilizava Bruno Mendéz na prosição, mas agora ganhou um jogador ainda melhor para momentos de necessidade.

João Victor surpreendeu com atuações improvisado na lateral – Foto: Ettore Chiereguini/AGIF.



Importante salientar que o Alvinegro é dono de apenas 55% dos direitos econômicos, mas já iniciou as tratativas para um novo contrato. O clube fez uma oferta de aumento salarial, mas as conversas ainda estão em andamento, sem pressa, até porque o atual vínculo ainda tem mais de um ano, conforme publicado pelo GloboEsporte.com.

Após ser comprado pelo Coimbra, clube ligado ao Banco BMG, em 2015, jogou a Copinha pelo Atlético-MG, mas acabou se transferindo para o Alvinegro ao final do contrato com os mineiros. Em 2020, foi emprestado para Inter de Limeira e Atlético-GO, onde foi campeão goiano como titular do Dragão.