‘Vai dizer que aderiu à cura gay?’ · .

Téo (Paulo Betti) arrancará Cláudio (José Mayer) do armário em Império. O blogueiro baterá seu carro no do cerimonialista e o reconhecerá. Ele estranhará o comportamento do marido de Beatriz (Suzy Rêgo) e perguntará se o ex-colega de escola “aderiu à cura gay” na novela das nove.

A cena está prevista para ir ao ar nesta quinta (15). Após a colisão, eles conversarão sobre o acidente. “Eu te conheço, você é Claudinho Nascimento”, dirá o personagem de Paulo Betti. Cláudio não gostará de ser reconhecido por esse sobrenome, e o fofoqueiro afirmará que era assim que o chamavam na época do colégio.

Irritado, o homem perguntará o nome do desconhecido. “Téo Pereira, o jornalista. Vai dizer que você não me lê? Eu tenho um blog muito famoso. Na escola, eu era Teodoro”, explicará o jornalista.

Quando Cláudio disser que se lembra vagamente do antigo amigo, Téo não se conformará. “Nós éramos unha e carne, duas meninas, e sofremos muito por isso”, alegará o desinibido. O marido de Beatriz continuará negando que se lembre do outro.

Homem casado e pai de família

“Vai dizer que você aderiu à cura gay?”, questionará Téo, ainda sem sentir abertura por parte do cerimonialista. “Eu sou um homem muito bem casado e tenho dois filhos”, anunciará o pai de Enrico (Joaquim Lopes).

O chefe de de Érika (Leticia Birkheuer) ridicularizará a situação do ex-colega e o chamará de “gay enrustido”. Na tentativa de mudar de assunto, Cláudio comentará sobre o carro. Téo afirmará que ele é quem foi a vítima do acidente, que ocorrerá depois de uma festa badalada, com grande parte dos personagens do folhetim presentes.

Em outro momento, o jornalista pedirá para que a fotógrafa descubra tudo sobre o organizador de eventos, inclusive seus segredos cabeludos. “Isso, para mim, ele não tem”, responderá Érika. “Você é que pensa, todo mundo tem os seus escondidos no armário”, retrucará Téo, dando uma gargalhada.

Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado após a reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, próxima novela inédita da faixa das 21h, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

