Alice (Sthefany Brito) virará uma onça em A Vida da Gente. Na busca pelo seu pai biológico, a estudante marcará um encontro com o suposto progenitor e será assediada por Renato (Zécarlos Machado). O aproveitador tentará abusar da jovem, mas a filha de Suzana (Daniela Escobar) dará um chega para lá nele na novela das seis: “Vai se tratar, doente!”, gritará.

A amiga de Manuela (Marjorie Estiano) se colocará em apuros ao marcar um encontro com o veterano no capítulo previsto para ir ao ar na próxima sexta (16). A essa altura, Vitória (Gisele Fróes) terá dito o nome do pai biológico dela, e a estudante terá encontrado cinco homens que baterão com os dados.

A filha de Cícero (Marcelo Airoldi) mandará uma mensagem para todos pela internet, e Renato (Zécarlos Machado) será o único a respondê-la. Ingênua, a jovem topará se encontrar com seu suposto pai em um restaurante.

No local, a estudante tentará arrancar o máximo de informações possíveis sobre a suposta relação que o veterano teve com Vitória na adolescência. Porém, o assediador vai se esquivar.

Malandro desmascarado

“Já faz tanto tempo. Mas olha, ela era linda, doce, feminina. Como você…”, soltará o “galanteador”, de olho em sua presa. Como Alice bem conhece o jeito grosseiro da mãe biológica, ela desconfiará do homem. “Desculpe, mas, de doce e feminina, a Vitória não tem nada. Você acha mesmo que pode ser meu pai?”, questionará a moça.

O homem tentará contornar a situação e pedirá que a menina se esqueça do assunto. Um sinal de alerta acenderá na cabeça da personagem, e ela se dará conta de que está sendo assediada. “Acho melhor eu ir embora”, decidirá.

“Pra que perder viagem? Talvez eu não seja nada seu mesmo, mas quer saber? Melhor! Assim, a gente está livre para fazer uma série de coisas bem mais divertidas, você não acha?”, retrucará o coroa, cheio de más intenções. Ele tentará avançar o sinal ao tocar em Alice.

“Se divertir? Por mais que eu soubesse que ao mandar aquele e-mail eu poderia encontrar qualquer tipo de pessoa, eu jamais imaginei que podia me deparar com gente que nem você. Eu prefiro mil vezes ser ingênua e pura do que ser perversa que nem você”, gritará a estudante.

O personagem de Zécarlos Machado tentará se retratar pelo comportamento inadequado e pedirá para acompanhar filha de Suzana até sua casa. “Vai se tratar, doente!”, gritará a jovem, com medo de que o homem tente fazer algo. Ele sairá do restaurante acuado.

Renato (Zécarlos Machado) em cena da novela

Resumo dos capítulos

Segunda, 12/4 (Capítulo 37)

Nina chama Rodrigo para ir a um passeio com a turma da faculdade e pede para ele levar Júlia. Iná conversa com Manuela sobre o fim de seu relacionamento com Laudelino. Lorena mostra a Wilson algumas notas fiscais que encontrou no nome do avô.

Eva fica comovida com o desabafo de Lúcio sobre a morte da esposa. Nanda leva Celina para fazer compras. Wilson descobre que o marido de Moema foi internado. Iná não gosta quando Rodrigo chega em casa com Júlia chorando de fome. Lourenço pede para conversar com Celina.

Terça, 13/4 (Capítulo 38)

Lourenço tenta convencer Celina a reatar o casamento. Iná obriga Manuela a acordar Rodrigo para tomar conta da filha que está doente. Alice recebe a resposta de um dos homens para quem enviou o e-mail. Rodrigo pega o resultado do exame de DNA e vai falar com Ana.

Iná recebe um convite de Laudelino para um encontro e Manuela tenta convencer a avó a aceitar. Rodrigo conversa com Lourenço depois de sair do laboratório. Celina fala para Lúcio que tem certeza de que não quer reatar seu casamento. Marcos procura Dora. Laudelino mostra à Iná o bufê que ele construiu para Manuela.

Quarta, 14/4 (Capítulo 39)

Iná agradece a Laudelino pela surpresa que preparou para ela. Vitória não deixa Marcos falar sobre separação. Alice e Manuela entram na livraria em que Vitória está com a família, e a treinadora se enfurece.

Marcos descobre que sua esposa teve uma filha quando era mais nova. Celina decide sair com Nanda. Alice leva Manuela ao bar onde Felipe se apresenta. Vitória conta a verdade sobre Alice para Marcos, e ele pede a separação.

Quinta, 15/4 (Capítulo 40)

Vitória manda Marcos sair de casa. Manuela conversa com Felipe, e ele a chama para sair. Celina flagra Lúcio vendo um jogo de Ana pela internet. Lorena conhece Matias. Desesperado, Rodrigo avisa que Júlia engoliu uma moeda.

Manuela e Rodrigo ficam aflitos diante do médico à espera da radiografia de Júlia. Lúcio se preocupa por não conseguir convencer Eva a deixar que Manuela fique mais próxima da irmã. Dora fala para Marcos que não poderá se separar do marido e que se mudará para Brasília.

Sexta, 16/4 (Capítulo 41)

Manuela e Rodrigo conversam e compartilham suas experiências. Sofia liga para Marcos contar uma história para ela dormir. Laudelino e Iná viajam. Alice recebe e-mail de outro homem para quem ela enviou sua mensagem perguntando por seu pai biológico.

Eva recebe uma intimação, e Lúcio fala que pode indicar um advogado para ela. Manuela tenta relaxar enquanto conversa com Felipe, mas não consegue e decide ir para casa. Na casa de Iná, Manu cuida de Rodrigo, que está com febre. Alice vai ao encontro de seu suposto pai.

Sábado, 17/4 (Capítulo 42)

Alice conta para Cícero e Suzana o que aconteceu no encontro e promete não querer mais saber nada sobre seu pai biológico. Quinze dias se passam. Jonas e Cris voltam de viagem. Maria avisa a Manuela que elas conseguiram sua primeira cliente para o bufê.

Nanda fica furiosa ao descobrir que Cris está grávida. Eva reclama com Rodrigo da intimação que recebeu. Lorena e Matias conversam entrosados, e Laudelino e Iná observam o casal. Rodrigo, Manuela e Júlia se divertem em um parquinho. Nanda avisa ao pai que deixará o país.

Os capítulos de A Vida da Gente são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Vida da Gente e outras novelas.