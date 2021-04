Depois de beber além da conta e irritar os colegas com “teorias da conspiração” no BBB21, Gilberto Nogueira acabou passando mal. O economista resolveu pedir remédio no confessionário, mas se revoltou ao perceber que estava fechado e brigou com a produção. “Vou vomitar e vai ser na cama mesmo, viu?”, avisou ele.

“Ah, foda-se”, resmungou o pernambucano, entrando no quarto Cordel durante a madrugada. “Não quer [abrir], não? Vou dormir. Se eu vomitar na cama, vomitei. Não estou nem aí”, disparou ele. “Vai dar manutenção interna”, completou ele, insinuando que a produção teria que limpar tudo depois.

“Tchau. Boa noite. Estou chateado”, desabafou Gilberto, sozinho no quarto, enquanto se deitava e se cobria. “Já vomitei no reservado duas vezes”, relatou ele. Antes disso, o economista havia recebido a ajuda de Caio Afiune.

“Caio, está tudo girando”, reclamou o nordestino, chorando. “Daqui a pouco passa, cinco minutinhos de olho fechado e passa”, aconselhou o fazendeiro. “Ai, Caio, ainda tá girando”, resmungou Gilberto. “Relaxa, Bastiãozinho”, acalmou o goiano, que acudiu o economista mesmo depois de se irritar com as teorias de paredão falso que ele criou.

Gilberto passou cerca de uma hora sozinho no quarto, até Viih Tube ir checar como ele estava. Ao constatar que ele havia melhorado, a youtuber voltou para a festa. “Brasil, me come!”, exclamou ele, assim que ficou sozinho novamente.

