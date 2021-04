Vai te pegar! Fred se isola como segundo maior artilheiro da história do Fluminense; veja top 5

Fred esteve à frente de mais um bom resultado do Fluminense na Conmebol Libertadores. Depois de marcar o gol que selou o empate contra o River Plate, o atacante colocou mais duas bolas nas redes nesta quarta-feira (28) e colocou seu nome em maior destaque na história do clube.

O jogador chegou a 185 gols na história do Tricolor e superou a marca de Orlando Pingo de Ouro como segundo maior artilheiro da história do clube. A contagem já vinha sendo feita pela torcida nas últimas semanas.

O primeiro colocado está distante do artilheiro tricolor. Com 319 gols, Waldo é o principal marcador da equipe. O lendário atacante atuou pelo time das Laranjeiras entre 1954 e 1961.

Em sua primeira passagem pelo Flu, Fred já tinha chegado ao terceiro posto na artilharia da equipe. Fechando o top 5, Hércules fica em quarto com 165 gols e Telê Santana em quinto, com um a menos.

Após a partida, em entrevista coletiva, o artilheiro tricolor celebrou o feito e agradeceu aos torcedores, à diretoria e a seus companheiros de equipe pelo apoio.

“Antes do jogo, eu não coloco isso como meta. Mas, logo após o jogo, o nosso assessor lembrou disso. Quando eu fui fazer o agradecimento para a nossa torcida, acabei me emocionando. É algo grandioso na vida de qualquer atleta. Eu fico muito feliz por alcançar essa marca e fazendo gols importantes na Libertadores”, disse.

“Eu não canso de agradecer à nossa torcida, à diretoria, aos jogadores, que a cada dia fazem eu me sentir mais jovem. Espero continuar fazendo gols, sem esse objetivo de marcas pessoais”, completou.

Na história da Libertadores, Fred é líder absoluto do time, agora com 11 gols marcados. Suas outras dez bolas nas redes por outras equipes o deixam, agora, como quarto brasileiro com mais gols no torneio, ao lado de Jairzinho.

O camisa 9 busca, agora, a artilharia absoluta da edição 2021 da competição. Com três gols em dois jogos, ele se iguala a nomes como Gabigol, do Flamengo, e Borja, do Junior Barranquilla, e fica a um de Faravelli, do Independiente del Valle, e Diego Souza, já eliminado com o Grêmio.