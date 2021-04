‘Vai ter pesadelo com Vinicius Jr.!’ Jornal avalia um por um do Barcelona e pega pesado com zagueiro e Messi

Logo após o fim de El Clásico, que teve vitória do Real Madrid por 2 a 1 neste sábado (10), o jornal Marca fez a avaliação de um por um dos jogadores do Barcelona. E a análise foi muito negativa para o trio formado pelo marcador de Vinicius Jr., Óscar Mingueza, Dembélé e Messi.

Sobre o espanhol que teve a missão de ficar em cima do atacante brasileiro ex-Flamengo, a publicação de Madri escreveu:

“Vai ter pesadelos com Vinicius Jr.! Foi um dos piores do primeiro tempo e se redimiu com um gol no segundo.” Meio sem jeito, foi do atleta de 21 anos o tento do time catalão aos 15 da etapa final.

Sobre Dembélé, atacante francês de 23 anos que acabou substituído por Ronald Koeman aos 36 minutos do segundo tempo – entrou Braithwaite -, a avaliação do periódico foi ainda mais dura.

“Falhou como poucos. Caótico! Embora tenha estado presente em muitas partes do campo, não teve nenhum entendimento com seus companheiros na hora de encaras a marcação.”

Por fim, Messi, que pode ter feito seu último duelo contra o Real Madrid, já que seu futuro segue indefinido. E o Marca não poupou o argentino de palavras fortes.

“Foi dominado pelos defensores blancos, que não o deixavam finalizar. Até deu alguns bons passes, mas também não esteve bem nas bolas paradas, embora tenha batido uma com algum perigo. E se este foi seu último clássico, se despediu pela porta dos fundos.”