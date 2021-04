Valdés toma decisão sobre retornar ao Barcelona e agita torcedores na web; ex-goleiro marcou época no clube catalão

Em todas as temporadas, os fãs do futebol esperam ótimo desempenho dos grandes clubes do mundo, como por exemplo, o Barcelona. No entanto, a realidade tem sido outra se tratando do Barça. Em crise política e com seus principais atletas, como Lionel Messi, a equipe catalã desapontou seus torcedores e está longe de fazer parte dos protagonistas.









Os culés sequer avançaram para as quartas de finais da Champions League. Ainda nas oitavas, caiu para o Paris Saint-Germain. Na ida, foi derrotado de forma avassaladora, sofrendo uma goleada de 4 a 1. Na volta, não conseguiu a tão falanda ‘remontada’, ficou apenas no 1 a 1 e foi eliminado da competição. No Campeonato Espanhol as coisas também não vão bem.

Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images



Ocupando a terceira colocação, o Barcelona foi derrotado pelo Granada, de virada e em casa, na última quinta-feira (29). O revés fez com que o Barça perdesse a oportunidade de ocupar a liderança da liga, ultrpassando Real Madrid (em segundo) e Atlético, que segue na primeira colocação. Buscando resgatar as “origens” do clube, um velho conhecido deve retornar.

Considerado um dos grandes ídolos da história do Barça, Victor Valdés regressa ao Camp Nou para ingressar o departamento de metodologia do clube, mais especificamente na formação de novos goleiros, informou o diário ‘Sports’. O ex-arqueiro não gostaria de ocupar o cargo, mas reconsiderou a decisão após pedido pessoal do presidente Joan Laporta.

De vuelta a casa. Víctor Valdés aceptó la proposición de Joan Laporta para regresar al Barcelona y será uno de los responsables de entrenar a los nuevos porteros de La Masía. — Gesu Orlando Villanueva (@gesuvillanueva)

April 30, 2021





Em 2019, Victor chegou a trabalhar no Barcelona como treinador da equipe do Juvenil A, mas teve um desentendimento com Patrick Kluivert, responsável pelas categorias de base. Um dos símbolos da ‘Era Ronaldinho’ e também da ‘Era Guardiola’, Valdés fez parte de grandes momentos da história do Barcelona e soma 20 títulos oficiais no clube catalão.