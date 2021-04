valor da taxa de inscrição começa a ser devolvido

A Câmara Municipal de Aracaju iniciou, desde o dia 30 de março, a devolução da taxa de inscrição dos candidatos inscritos no concurso Câmara de Aracaju. Interessados que enviaram o e-mail pedindo a devolução devem receber o valor nos próximos dias.

!A restituição dos valores da inscrição está sendo feita por lotes em ordem alfabética. Esclarecemos ainda que o concurso está mantido e que o novo cronograma será divulgado tal logo seja restabelecido estado de normalidade, em razão da Pandemia Covid-19, através de Decretos Municipal e Estadual”, afirmou a presidente da comissão do concurso público.

A devolução da taxa de inscrição foi medida tomada pela banca organizadora do concurso público, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em anúncio divulgado, interessados tinham até o dia 22 de janeiro para pedir a devolução da taxa de inscrição.

Casos omissos, segundo o comunicado, seriam resolvidos entre a FGV e a Comissão do concurso Câmara de Aracaju.

O concurso Câmara de Aracaju, que estava com as provas previstas para o dia 22 de novembro de 2020, teve a suspensão oficialmente anunciada em outubro de 2020.

O edital foi publicado com 52 vagas distribuídas em cargos de nível médio e superior. Ao todo, foram ofertadas oportunidades para as carreiras de:

Assistente Administrativo

Assistente Legislativo

Intérprete e Tradutor de Libras

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico em Enfermagem

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Taquigrafia

Analista Administrativo

Analista Legislativo

Jornalista

Contador

Enfermeiro

Redator

Médico

Procurador Judicial

Relações Públicas

Os salário iam de R$ 1,6 mil até R$ 2,3 mil. Candidatos de nível médio iam passar por provas objetivas e candidatos de nível superior iam enfrentar provas objetivas e Avaliação de Títulos.

Outros concursos públicos na capital

Com edital já publicado, o certame está suspenso em decorrência da pandemia do novo coronavírus. São ofertadas 20 vagas, sendo 14 para qualquer área de formação e as outras seis para área de TI .

Além das contratações iniciais, o concurso prevê a formação de cadastro reserva.

Atualmente, um servidor ocupante de cargo no ISS Aracaju recebe até R$ 15 mil de vencimento básico somado às gratificações.

A prova objetiva contará com duas fases. A primeira é de Conhecimentos Básico, e a segunda, de Conhecimentos Específicos.

