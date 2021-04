Valorant: skins de novo Battle Pass podem ter sido vazadas

No momento, Valorant está prestes a terminar o terceiro ato de seu episódio atual, o que também significa que os dias do Battle Pass vigente estão contados. É nessa época que os fãs do FPS ficam mais ansiosos, já que as informações sobre o novo passe são reveladas aos poucos ou acabam vazando antes da hora.

Neste caso, é bem provável que um dos pacotes principais de skins do próximo Battle Pass tenha realmente vazado. Alguns dataminers encontraram skins bem coloridas para as armas Phantom, Frenzy, Bucky e Odin, como você pode ver no tweet abaixo:

De acordo com aqueles que encontraram esse suposto pacote nos arquivos do jogo, é bem possível que a coleção se chame Lightwave. É claro que até o lançamento, o nome pode mudar e outras armas podem fazer parte deste mesmo pacote.

RUMOR: A Battle Pass skin collection has apparently been leaked! Apparently, it’s called the “Lightwave” collection! (Found by u/AzurPlays, thanks to @valorantinfo1 for making me aware of it!) pic.twitter.com/esyfZ1NamG — Shiina – Valorant News & Leaks (@ShiinaVLR) April 23, 2021

Vale dizer que essa não seria a primeira vez que algumas skins de novos passes de Valorant vazam antes do anúncio oficial. Pelo menos é uma maneira dos fãs terem uma noção inicial do que esperar do Battlepass e saber se vale a pena adquiri-lo ou não.

Considerando que o passe de Valorant custa cerca de R$ 30 e demora bastante tempo para ser completado, não é algo que realmente dá para comprar sem ter certeza de que terá boas recompensas. E você, já comprou um Battle Pass e se arrependeu depois? Comente a seguir!