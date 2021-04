“Vamos decidir o que é melhor para o clube””

Cláudio Oderich, vice-presidente do Grêmio, disse na manhã desta quinta-feira que haverá uma reunião ainda hoje para decidir o futuro do técnico Renato Gaúcho. O presidente Romildo Bolzan e um grupo de colegiados discutirão a eliminação do Tricolor na Libertadores para o Independiente Del Valle (EQU).

Oderich elogiou o treinador e reconheceu o tamanho de Renato no Grêmio, mas salientou que o ciclo de pessoas ligadas ao clube tem “início, meio e fim”. “Renato é e sempre será nosso maior ídolo. Tanto como treinador, quanto como jogador. O ciclo de jogadores, treinadores e dirigentes tem um início, meio e fim. Vamos avaliar o que é o melhor para o Grêmio no momento”, disse em entrevista à Rádio Grenal.

“Vamos decidir de forma conjunta aquilo que é melhor para o Grêmio. Vamos marcar essa reunião hoje, presencial ou on-line, mas não temos horário marcado ainda”, afirmou. Em março, o Imortal renovou o vínculo de Renato Gaúcho até o fim da temporada de 2021. Atualmente o experiente técnico está se recuperando da covid-19, que o afastou dos últimos jogos da equipe

O Grêmio foi eliminado da terceira fase da Libertadores, a última antes da fase de grupos. A equipe perdeu os dois jogos da eliminatória por 2 a 1 para o Del Valle, inclusive na Arena do Grêmio, em jogo realizado nessa última quarta.