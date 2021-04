Vampeta deixa rivalidade de lado, exalta o Santos e vai além: “É o time mais corajoso para colocar os jovens”

Não existe competitividade no Brasil quando o assunto é aproveitamento da base. O Santos ganha disparado de qualquer clube e isso é comprovado dentro de campo. A cada temporada, o Alvinegro Praiano lança novas joias que encantam e muitos são vendidos por milhões para clubes da Europa, como foi o caso do atacante Rodrygo, hoje no Real Madrid.









Dessa vez, joias como Ângelo e Kaiky aparecem como grandes promessas no Alvinegro Praiano. O ex-jogador e ídolo do Corinthians, Vampeta, deixou a rivalidade de lado e enalteceu a garotada do Peixão. O atual comentarista da Rádio Jovem Pan diz que todo ano o time santista é deixado de lado e surpreende.

“(…) É o time mais corajoso para colocar os jovens para jogar. O San Lorenzo vai ter que ir até o Vaticano para orar e rezar para o papa, porque a equipe de hoje está muito abaixo do que já foi em outras épocas, como quando ganhou a Libertadores. O Santos não tem nada a ver com isso e vai passar com tranquilidade. Todo ano o Santos está desacreditado, mas chega”, ressaltou.

Vampeta também lembrou que Soteldo não começou a partida e isso quase não interferiu na qualidade e organização do Santos.

“E não só isso: o Soteldo, um dos principais jogadores da equipe, teve problemas para voltar da Venezuela e nem começou a partida. Agora, se o Grêmio passar também, podem enfrentar os times brasileiros nas fases de grupos”, completou.