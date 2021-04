Vanderlei entre os titulares, Galarza nem no banco, 9 desfalques e mais: Cabo monta nova escalação do Vasco e usa 4-3-3 no Carioca

O Vasco segue sua preparação para o jogo contra o Resende pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe de Marcelo Cabo deve ser escalada com algumas mudanças no time titular.









Os cruz-maltinos não têm mais chances de classificação e vão apenas cumprir tabela. Cabo deve usar a rodada como ‘laboratório de testes’ e rodar o elenco na tentativa de achar uma nova escalação ideal. Carlinhos, por exemplo, ganha mais uma chance no meio-campo, enquanto Léo Jabá será titular no ataque – também formado por Morato e Germán Cano.

Marquinhos Gabriel não atuou contra o Boavista por ter sentido um desconforto muscular e também deve ficar de fora. Alguns jogadores foram liberados até a próxima semana e estão de fora contra o Resende. Casos de Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Matías Galarza, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis. Os nove não tiveram férias após o Brasileirão, como a maior parte do elenco.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Fora da fase final do Carioca, o Vasco está próximo de confirmar uma vaga na Taça Rio, torneio que reúne do 5º ao 8º colocados da Taça Guanabara. Segundo o canal ‘Atenção Vascaínos’, Cabo formou a provável escalação do Gigante num 4-3-3.

Devem jogar: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Léo Jabá, Morato e Cano.