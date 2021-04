Vanderlei não deve estrear pelo Vasco no clássico contra Flamengo

O Vasco confirmou o goleiro Vanderlei, seu sexto reforço para a temporada. O jogador de 35 anos chega para ser o titular na sequência da temporada.

No entanto, Vanderlei não vai poder estrear nesta quarta-feira, no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O goleiro não foi regularizado a tempo de participar da partida.

Pela regra do Campeonato Carioca, um jogador só pode atuar se for regularizado dois dias antes antes do início da rodada. Como a nona rodada do Estadual começou no sábado, Vanderlei teria que estar apto para jogar na quinta-feira.

Com isso, o técnico Marcelo Cabo terá que manter o Lucão no clássico. O goleiro vem sendo elogiado pelos cruzmaltinos, que o veem ainda jovem para assumir a titularidade.

O Vasco está em situação delicada no Campeonato Carioca. Isso porque como o Fluminense venceu o Nova Iguaçu neste domingo, o cruzmantino é obrigado a ter 100% de aproveitamento nas rodadas finais para ter chance de classificação para as semifinais.