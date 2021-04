Vanderson e mais um: Grêmio tem dois novos casos positivos de Covid-19 dentro do elenco

O Grêmio viu a sua lista de desfalques para a partida contra o Independiente del Valle aumentar por conta do novo Coronavírus. No jogo de ida pela terceira fase prévia da Copa Libertadores, o Tricolor não poderá contar com o goleiro Paulo Victor e com o lateral-direito Vanderson, já que ambos testaram positivo para a Covid-19.

“Todos os integrantes do clube são testados em método PCR, diariamente ou a cada dois dias. Aqui em Quito os dois atletas positivos não apresentaram sintoma algum”, disse o médico do clube, Márcio Dornelles. Agora, são cinco os casos ativos dentro do clube: já tinham sido diagnosticados com a doença o zagueiro Paulo Miranda, o técnico Renato Portaluppi e o preparador físico Réverson Pimentel.

Paulo Victor: infectado pela Covid-19 (Foto: Fernando Alves/AGIF)



“O Grêmio informa que os atletas Paulo Victor e Vanderson testaram positivo para Covid 19 em Quito, e estão isolados no hotel da delegação, ambos assintomáticos. O clube está tomando todas as providências para o retorno dos atletas a Porto Alegre em voo privado, cumprindo todos os protocolos sanitários previstos”, escreveu o clube em nota oficial no seu site.