Vargas marca e dá a vitória para o Galo sobre o Pouso Alegre

O Atlético-MG venceu mais uma no Campeonato Mineiro e deu um largo passo rumo às semifinais da competição. O Galo derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, gol de Vargas, nesta quarta-feira, 7 de abril, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual.

A equipe de Cuca fez um jogo sem sustos, mesmo com o time do Sul de Minas dando alguma “pressão” no primeiro tempo. Mas, a qualidade individual alvinegra prevaleceu mais uma vez, garantindo os três pontos para o Atlético.

O jogo serviu para Cuca testar algumas mudanças durante o jogo e os jogadores se pouparam em vários momentos, pois estão de olho no clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 21 pontos, seguindo na liderança do campeonato. O Pouso Alegre parou nos 11 pontos e caiu para a quinta colocação.

Primeiro tempo equilibrado, mas a qualidade alvinegra prevaleceu

O Pouso Alegre não se “escondeu” do jogo e ofereceu perigo e resistência ao Atlético-MG na etapa inicial, até com bola na trave. Mas, o time atleticano possui jogadores mais decisivos e Vargas abriu o placar no Mineirão, superando a defesa da equipe do Sul de Minas.

Hulk joga só um tempo novamente

Assim como no clássico contra o América-MG, o atacante Hulk não ficou os 90 minutos em campo diante do Pouso Alegre. Savarino entrou em seu lugar. Cuca estaria em busca de testes com um atleta mais veloz, ou Hulk não está se encaixando no esquema que o treinador pretende implantar?

Testes de Cuca

Cuca trocou praticamente todo o setor ofensivo durante a partida em busca de alternativas para o time. Marrony entrou na vaga de Keno, mudando a característica do lado esquerdo da equipe. Outras mudanças foram as saídas de Sasha, que estava atuando no meio de campo, para a entrada de Hyoran,além de Alan Franco no lugar de Zaracho.

Galo classificado e de olho no clássico

O Atlético-MG não está oficialmente nas semifinais, mas o triunfo sobre o Pouso Alegre deixou o alvinegro a um passo dos matas-matas. O foco agora será confirmar que é uma equipe superior no Estadual e vencer o segundo clássico do ano, desta vez contra o maior rival, Cruzeiro, no próximo domingo.

Próximos jogos

O Galo terá o clássico contra o Cruzeiro no domingo, 11 de abril, às 16h, no Mineirão. Já o Pouso Alegre encara o Patrocinense, fora de casa, no mesmo dia e horário: domingo, às 16h.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

ATLÉTICO-MG 1 X 0 POUSO ALEGRE

Data: 7 de abril de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Augusto Magno de Ramos

Cartões amarelos:Matheus Sousa (POU), Allan (ATL), Johnny (POU), Leandro Salino(POU)

Cartões vermelhos:

Gol: Vargas, aos 37’-1ºT(1-0)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

​

Everson, Talison(Mariano-intervalo), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho (Alan Franco, aos 18’-2ºT); Sasha (Hyoran-intervalo),Vargas, Keno(Marrony, aos 35’-2ºT) e Hulk (Savarino-intervalo) .

POUSO ALEGRE (Técnico: Emerson Ávila)

​

Cairo, Lucas Rodrigues, Lucas Rocha, Guilherme Paraíba e Foguinho; Arilson, Leandro Salino, Matheus Roldan (Danilo Bala, aos 19’-2ºT) e Erick; Matheus Sousa (Andrey, aos 18’-2ºT) e Paulo Henrique