Vasco anuncia a contratação do goleiro Vanderlei

Os rumores se tornaram reais. O Vasco anunciou, na noite deste domingo, a contratação do goleiro Vanderlei. Ele deixou o Grêmio no final da última temporada e ficou livre no mercado. Aos 37 anos, o defensor chega para o lugar de Fernando Miguel, titular do Cruz-Maltino nos últimos dois anos, que foi emprestado ao Atlético-GO.

Confira, abaixo, a nota divulgada pelo clube



O Vasco da Gama segue reforçando seu elenco para 2021. O Gigante da Colina acertou neste domingo (04/03) a contratação do goleiro Vanderlei, seu sexto reforço para a temporada. O jogador de 37 anos defendeu o Grêmio na última edição do Campeonato Brasileiro e assinou com o Cruzmaltino até o final da temporada.

Nascido em Porecatu, no Paraná, Vanderlei iniciou profissionalmente sua carreira pelo Paranavaí, mas conquistou a projeção nacional defendendo o Coritiba. Foi contratado pelo Santos em 2015 e tornou-se destaque da posição no Brasil. Em 2017, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro nas premiações da CBF e Bola de Prata. Deixou o Peixe em 2019 para jogar no Grêmio, onde permaneceu até semana passada.

O qualificado arqueiro chega ao Gigante da Colina para ser peça importante do processo de reconstrução e contribuir também com sua vasta experiência para o processo de evolução dos jovens goleiros vascaínos, em especial Lucão, titular neste começo de temporada e também na próxima partida, diante do Tombense (MG), pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO

Nome Completo: Vanderlei Farias da Silva

Apelido: Vanderlei

Data de Nascimento: 01/02/1984 (37 anos)

Local de Nascimento: Porecatu (PR)

Posição: Goleiro

Altura: 1,95 m

Clubes: Londrina-PR (2004-2005), Olímpia-PR (2006), Paranavaí-PR (2007), Coritiba (2007-2014), Santos (2015-2019), Grêmio (2019-2021) e VASCO DA GAMA (2021)

Títulos: Paranavaí (Campeonato Paranaense de 2007), Coritiba (Campeonato Brasileiro da Série B de 2007 e 2010; Campeonato Paranaense de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013), Santos (Campeonato Paulista de 2015 e 2016) e Grêmio (Taça Francisco Novelletto de 2020 e Campeonato Gaúcho de 2020)

Prêmios Individuais:

Melhor goleiro do Campeonato Paulista de 2016

Seleção do Campeonato Paulista de 2016

Melhor goleiro do Campeonato Paranaense de 2007 e 2012

Bola de Prata de 2017

Prêmio Craque do Brasileirão de Melhor goleiro de 2017

Melhor defesa do Brasileirão de 2017