Vasco dá ‘spoiler’ de possível acerto com Dedé e empresário abre o jogo; zagueiro está sem clube

Apesar das limitações técnicas, o desempenho do Vasco vem melhorando durante os últimos jogos. Dos oito jogos disputados no Campeonato Carioca, o Gigante da Colina venceu duas, empatou quatro e perdeu em outras duas oportunidades. Embora os números sejam ruins, o Vasco não perde há oito jogos – incluindo Carioca e Copa do Brasil.









Sob o comando de Marcelo Cabo, o Almirante tenta se recolocar no caminho das vitórias e manter o bom momento. De olho na Série B, o Vascão está reforçando seu elenco e já confirmou a contratação de Ernando, Zeca, Morato, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Vanderlei, Rômulo e o próprio técnico. No entanto, a diretoria vascaína não deve parar por aí.

Foto: Reprodução



Para o ataque, o Gigante sonda a situação de Alef Manga, destaque do Volta Redonda no Carioca. O lateral Zeca revelou que conversou com o artilheiro. Os dois atuaram juntos nas categorias de base do Santos e se reaproximaram ao se encontrar no Rio de Janeiro. Para a zaga, o Vasco teria dado um ‘spoiler’ e levou a torcida à loucura nas redes sociais.

Prestes a inaugurar sua nova loja online, o Vasco deixou um comentário curioso em sua própria publicação no Instagram. Buscando engajar seus seguidores, o clube anunciou o desconto de 26% na primeira compra. O que chamou a atenção foi justamente a porcentagem específica, o que levou a cogitarem o retorno de Dedé, que usava a camisa 26 no Gigante.

dedé vai voltar pro vasco eu vou chorar — músico de rua fã n1 do vasco e milton nascimento (@arrobajururu)

April 14, 2021





Em poucos minutos após a postagens, diversos torcedores ligaram os pontos e os rumores sobre o retorno de Dedé à Colina se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. No entanto, o jornalista Lucas Pedrosa falou com o empresário do defensor, Giuliano Aranda, que afirmou não haver nenhuma negociação com o Vasco.