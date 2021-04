Vasco deve poupar jogadores contra o Bangu pensando na Copa do Brasil

O Vasco ficou o empate com o Fluminense e segue distante da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. No próximo sábado, os Cruzmaltinos vão ter pela frente o Bangu, no Raulino de Oliveira.

Só que para esta partida, o técnico Marcelo Cabo pode poupar alguns titulares. Isso porque o Vasco terá o duelo contra a Tombense-MG, pela Segunda Fase da Copa do Brasil, no próximo meio de semana, em Minas Gerais.

A revelação foi feita pelo volante Andrey, após o clássico contra o Fluminense.

“O Carioca é uma prioridade para a gente. Quem o professor Marcelo Cabo escolher tenho certeza que dará o máximo. Temos uma partida importante pela Copa do Brasil, que também é uma prioridade para a gente”, disse.

Por conta disso, Cabo adiantou que espera contar com os atacantes Léo Jabá e Morato, que chegaram esta semana em São Januário.

“Vamos ter uma reunião na reapresentação para saber a condição física do Morato e do Léo Jabá. Só assim vamos saber se poderemos contar com eles contra o Bangu”, declarou o treinador.

O Vasco está na oitava posição do Campeonato Carioca, com sete pontos, três abaixo da Portuguesa, último do G-4.