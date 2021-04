Vasco divulga balanço com dívida de mais de R$ 800 milhões

A dívida do Vasco não é para amadores. O valor assusta demais aos torcedores e sócios. Mas mesmo assim existe o sentimento de que é possível conviver com o problema e superá-lo. Em coletiva ao vivo pela internet, a diretoria do Vasco divulgou o balanço patrimonial do clube referente ao exercício de 2020. Com a presença do presidente Jorge Salgado, do VP de Finanças Adriano Mendes e do 1º e 2º VPs gerais, Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada, foi revelado o montante de R$ 832 milhões em dívidas.

Além disso, para deixar a situação ainda mais difícil, cerca de 40% do montante da dívida é de curto prazo, ou seja, vence em 2021.

Embora a situação financeira do clube seja crítica, a atual diretoria, que tomou posse em janeiro, está dando atenção especial à questão dos salários atrasados.

“Uma das metas da nossa gestão é conseguir a pagar os salários em dia. Nós chegamos e encontramos o clube com quase quatro meses de salários atrasados. A gente chegou e não haviam sido pagos os salários de outubro, novembro, dezembro e 13º. A gente já conseguiu regularizar isso. Do ponto de vista dos funcionários, provavelmente no início dessa semana ou até o meio do mês estamos regularizando fevereiro e março. E do ponto de vista de

futebol, a gente praticamente tá em dia”, afirmou Jorge Salgado.

O mandatário frisou o compromisso da sua gestão no sentido de resolver esse problema.

“Foi feito um esforço muito grande do ponto de vista de regularizar a situação dos funcionários. Não é ainda a situação ideal, mas a nossa meta é regularizar os funcionários e todos os salários. A gente está num meio de processo de ajustes. Olha para a receita e tá trazendo o clube para o tamanho da receita para que a gente possa pagar esses salários em dia”, concluiu.