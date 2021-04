Vasco e Sport pressionam e empresário de Diego Souza expõe contrato no Grêmio; presidente bate no peito em Recife e não desiste

Diego Souza entrou no radar de duas equipes no Brasil: Vasco e Sport. No caso do time de Recife, o próprio presidente confirmou a informação.









“Rapaz, se dependesse de mim, ele teria voltado desde 2019. Mas a nossa situação de 2019 era muito ruim. E em 2020, quando melhorou um pouquinho, ele estava no Grêmio. Salário de R$ 600 mil é muito para a gente. Mas vamos ver, viu. Que talvez tenha alguma oportunidade aí”, confessou Bivar.

O empresário de Diego, no entanto, se pronunciou sobre uma possível saída. O repórter Diogo Rossi, em seu canal no YouTube, frisou que o agente do centroavante deseja cumprir o contrato do medalhão até o fim. O Grêmio também nega, mas está de olho nas sondagens e especulações do mercado de transferências.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



Rossi também contatou Bivar, que assumiu não haver nenhuma negociação até agora. O presidente do Sport revelou que aguarda uma nova movimentação antes de formalizar qualquer oferta. Pessoas de dentro do Tricolor acreditam que a informação não tem fundamento nenhum.

No Sport, Diego Souza é ídolo. Em duas passagens pelo clube, o ‘tanque’ vestiu a camisa 87, em referência à conquista do Brasileirão daquele ano. Foram 173 jogos, 57 gols e um título: Campeonato Pernambucano de 2017.