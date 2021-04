Vasco e Volta Redonda vão tentar acordo por dívida envolvendo Marrony

Como a questão ainda não foi parar na Justiça, as diretorias do Vasco e do Volta Redonda vão sentar para negociar um antigo problema nos próximos dias. Na pauta está a tentativa de um acordo sobre a dívida que o Cruzmaltino ainda tem com o Voltaço a respeito da venda dos direitos federativos do atacante Marrony.

Quando o jogador foi cedido ao Galo no ano passado, o Voltaço tinha direito a receber 30% do valor arrecadado por conta da taxa de vitrine. O montante era de R$ 6 milhões. No ato da negociação o Cruzmaltino deu R$ 1 milhão ao Volta Redonda e se comprometeu a pagar o restante de maneira parcelada.

Após alguns atrasos o Volta Redonda aceitou reduzir para R$ 4,6 o valor a receber. O Vasco tinha que pagar R$ 1 milhão em janeiro e os demais R$ 2,6 até o fim de julho. Entretanto não honrou o compromisso. Pelo acordo, caso o Vasco atrasasse esse pagamento o valor da dívida voltaria a R$ 6 milhões.

Assim o Vasco ainda deve R$ 5 milhões ao Voltaço. Mas o presidente Jorge Salgado deve assumir a negociação para tentar voltar a reduzir a dívida e encontrar um parcelamento mais tranquilo de ser honrado. Assim novidades podem acontecer nos próximos dias