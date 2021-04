Vasco faz sondagem pelo atacante Tiago Orobó

O Vasco vem buscando reforços para a temporada. A diretoria não esconde que ainda pretende trazer alguns nomes antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. E o nome que surgiu nesta terça-feira foi o do atacante Tiago Orobó, do Fortaleza. O diretor de futebol, Sérgio Papellin, confirmou que sondou a situação do jogador.

Tiago Orobó tem 26 anos e ganhou maior visibilidade na temporada passada, quando foi artilheiro do país nos primeiros meses com a camisa do América-RN. O jogador foi então contratado pelo Fortaleza, mas não teve o mesmo destaque pelo clube cearense. Com isso, o atacante perdeu espaço no elenco.



Foto: Divulgação/Fortaleza

O atleta chegaria ao Vasco para compor o elenco e disputaria a vaga de reserva imediato de Germán Cano com Tiago Reis e Laranjeira.