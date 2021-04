Vasco: Marcelo Cabo abre o jogo sobre reforços, justifica começo difícil no Carioca e projeta clássico contra o Flamengo: ‘Entramos para vencer’

Há mais de uma semana sem entrar em campo na temporada, o Vasco tem nesta quinta-feira (15) clássico importante contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Em 8º na tabela de classificação do estadual, a seis pontos do G-4 e com um jogo a menos, o Cruz-Maltino precisa vencer o maior rival se ainda quiser sonhar com uma vaga nas semifinais.

Contratado para ajudar o clube carioca no processo de reformulação da atual temporada, uma vez que o Vasco caiu pela quarta vez na sua históri para a Série B no último Brasileirão, o técnico Marcelo Cabo concedeu entrevista exclusiva à repórter dos canais Disney Roberta Barroso e falou de tudo um pouco. Sobre a campanha no Carioca, o treinador de 54 anos justificou o início ruim da equipe na competição, uma vez que conquistou a primeira vitória apenas na quinta rodada, mas deixou claro que segue acreditando na classificação.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“A gente prioriza todas as competições que o Vasco joga. O Campeonato Carioca também é uma prioridade, só que a circunstância do Carioca, com a gente tendo uma pré-temporada dentro da competição, nós não tivemos férias, pré-temporada, tivemos que reformular o elenco dentro da própria competição, traz um pouco mais de dificuldade. A gente precisa ter este entendimento. Jogos de três em três dias, com você formando uma equipe, traz um pouco de dificuldade. Pelo início do Vasco, não tendo vitórias no início da competição, tivemos que ter uma competição de recuperação, mas hoje estamos a poucos pontos do G-4 e a gente precisa trabalhar nestas três últimas rodadas para alcançar a classificação, que é um objetivo do Vasco”, começou por dizer.

“Acredito (na classificação) porque a gente já tem uma sequência dos dois últimos jogos, a vitória sobre o Bangu nos faz encostar no G-4 e, matematicamente, a gente tem possibilidade de classificar e vamos buscar a classificação. Eu entendo que, caso o Vasco não se classifique para uma semifinal, acho que é completamente plausível, digo no sentido de entender como entramos nesta competição. Queria eu ter 15 dias de pré-temporada, queria eu começar o Carioca com a equipe já definida. Com certeza estaríamos em uma outra situação dentro da competição. O maior objetivo do Vasco na temporada é a Série B, é o acesso, caso tenha alguma intercorrência no Estadual, isso não vai atrapalhar o nosso planejamento para a sequência da temporada”, prosseguiu.

play 0:56 Técnico do Vasco da Gama foi entrevistado de forma exclusiva por Roberta Barroso, repórter dos canais esportivos da Disney

Sobre o Clássico do Milhões, Cabo deixou claro que o confronto está em aberto e que o Vasco entrará em campo para vencer o seu maior rival.

“Todo jogo que o Vasco se prepara para entrar em campo é para vencer… Clássico é clássico, tudo pode acontecer”, disse.

O treinador também falou sobre a disputa da Série B em 2021, principal objetivo do Cruz-Maltino, que tentará voltar à elite do futebol brasileiro, e também prevê que a competição será a mais difícil dos últimos anos. Além disso, avaliou de forma positiva o seu início de trabalho no clube de São Januário.

“Nesses primeiros jogos eu fiquei muito satisfeito, a gente ainda está formatando uma equipe principal, estão chegando jogadores, mas a resposta nestes primeiros 30 dias de trabalho foi muito boa. A Série B talvez seja a mais competitiva dos últimos anos. Eu milito nela desde 2015, tenho pleno conhecimento da competição, mas conforme ela fica mais equilibrada, dá o direito à equipe que for mais regular ao longo da competição e boa probabilidade de acesso. É por isso que temos tentado formatar uma equipe bem competitiva, bem equilibrada, para que a gente tenha esta performance dentro da competição para que, no final do ano, a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é o acesso”

“Com certeza, eu trabalho para isso (conseguir o acesso). Todos nós aqui dentro do Vasco trabalhamos para entregar o Vasco à Série A novamente, dar este presente ao nosso torcedor. Estamos trabalhando bastante para ter uma equipe competitiva, com o DNA do Vasco, que jogue para frente, que venha a agradar os olhos do torcedor e também ter bons resultados. Trabalhamos para presentear o nosso torcedor ao final da temporada, com o Vasco indo para a Série A”, completou.

play 1:11 Técnico do Vasco da Gama foi entrevistado de forma exclusiva por Roberta Barroso, repórter dos canais esportivos da Disney

Por último, o comandante do Cruz-Maltino ainda falou sobre a chegada de novos reforços à equipe, que nesta última terça-feira (13) anunciou o retorno do volante Rômulo ao clube.

“A gente está em processo final de avaliação deste elenco neste início de temporada. Estamos avaliando algumas situações pontuais, como a de goleiro, que contratamos o Vanderlei nos últimos dias, e a gente ainda tem uma avaliação completa do elenco e talvez ainda cheguem para este Campeonato Estadual ainda duas ou três peças que a gente ache importante para poder dar equilíbrio junto a estes jovens jogadores”, finalizou.