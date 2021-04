Vasco mostra satisfação com o trabalho de Marcelo Cabo

O diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, revelou nesta sexta-feira que o trabalho do técnico Marcelo Cabo está sendo muito bem avaliado pela diretoria. Ele vê o treinador conseguindo mudar o conceito de competitividade do Cruzmaltino.

“Hoje o Vasco já tem uma cara de time competitivo e este conceito também. Estamos muito satisfeitos com o trabalho do Marcelo Cabo, pois a equipe vem evoluindo. Em janeiro identificamos um time pouco competitivo. Isso não acontece mais”, disse Pássaro em entrevista ao “SporTV”.

O Vasco vem tentando encontrar a sua fórmula de jogo em 2021. O time que foi eliminado na fase de classificação do Campeonato Carioca é o mesmo que fez um grande jogo e dominou o Flamengo no triunfo de 3 a 1. Além disso o time tem tido altos e baixos na Copa do Brasil. Sofreu para eliminar a Caldense com um empate por 1 a 1. Mas diante de outro mineiro, a Tombense, se classificou sem grandes sustos: 2 a 1.

Internamente o trabalho do técnico Marcelo Cabo é muito bem avaliado. Ainda mais porque o tempo para treinos é muito curto. Por conta da pandemia as temporadas de 2020 e 2021 se embolaram e o treinador está tendo que conhecer o plantel em meio a jogos.

A ideia é mudar de vez o conceito que os jogadores tem sobre ser um time de competição.

“O Vasco nos últimos anos lutava sempre para não cair. Era um sintoma de que o Vasco não estava sabendo competir. Claro que estamos analisando sempre as situações e podemos intervir quando preciso. Mas estamos satisfeitos”, disse ele.

O Vasco encerra a sua participação na fase de classificação do Campeonato Carioca neste sábado. O time encara o Resende a partir das 16h(de Brasília), m São Januário. Já pela Copa do Brasil o rival será o Boavista.