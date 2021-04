Vasco mudará time para enfrentar o Resende em São Januário

Serão duas mudanças no Vasco que entra em campo no fim de semana. O Cruzmaltino vai duelar com o Resende, em São Januário, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. A partida acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília).

Na sexta colocação com 14 pontos conquistados, o time precisa de um simples empate para se classificar às semifinais da Taça Rio. O torneio é um prêmio de consolação para quem não briga pelo título estadual.

Os meias Matías Galarza e Gabriel Pec, além de Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Caio Lopes e Tiago Reis, ficam fora da partida, pois integram a lista de jogadores que ganharam alguns dias de folga para evitar lesões. Os dois primeiros serão substituídos, respectivamente, por Bruno Gomes e Léo Jabá.

Desta forma, o Vasco formará seu trio ofensivo com Léo Jabá, Morato e Germán Cano. Quem segue de fora é Marquinhos Gabriel. O meia continua sofrendo com um incômodo muscular e está em tratamento no departamento médico.