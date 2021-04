Vasco oficializa interesse em participar de licitação do Maracanã

O presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, se reuniu com o governador no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nesta terça-feira (6), e oficilizou o interesse do clube em participar da licitação do Maracanã. A expectativa do clube cruzmaltino é que o processo licitatória seja lançado pelo governo do estado ainda no primeiro semestre de 2021.

A atual do complexo é feita por Flamengo e Fluminense, mas o contrato acaba no dia 30 de abril.

“O Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco foi protagonista dessa linda história e continuará sendo. Conquistamos o primeiro título da era Maracanã e celebramos grandes conquistas em seu gramado. Voltar para o Maracanã é uma decisão estratégica para o futuro do Vasco e perfeitamente compatível com nosso projeto de modernização de São Januário”, declarou Jorge Salgado ao site oficial do clube.

O Vasco informou, por meio de uma nota oficial, que será criado um grupo de trabalho com representantes das vice-presidências de Financias, Marketing e Jurísica para estruturar o modelo de negócios para a participação no processo. O clube ainda irá avaliar possíveis parcerias com outros clubes e com a iniciativa privada.

Além do presidente do clube, estiveram na reunião no Palácio Guanabara, o vice-geral Carlos Roberto Osório e o VP de projetos especiais, Pedro Seixas.

O processo de reforma de São Januário está previsto, segundo o clube, para o segundo semestre de 2021 com conclusão em 21 de agosto de 2023. De acordo com o projeto, avaliado em R$ 275 milhões, a capacidade do estádio aumentará para 43 mil pessoas e, durante esse período, o Cruzmaltino quer jogar no Maracanã.