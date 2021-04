Vasco regulariza documentos de Rômulo

O volante Rômulo está com a sua documentação regularizada. Assim o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, ganhou um importante reforço para as semifinais da Taça Rio. Ele vai poder participar do jogo contra o Madureira, neste sábado. As duas equipes se enfrentarão em Conselheiro Galvão pela rodada de ida.

Rômulo teve seu nome inscrito na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) no começo da noite desta segunda-feira. Ele apareceu no Boletim Informativo da entidade como jogador com contrato válido.

Rafael Ribeiro/Vasco

Agora cabe a Marcelo Cabo definir se vai promover a entrada do jogador no time logo de cara ou se vai optar por deixá-lo no banco de reservas. Após longa passagem no futebol europeu, o atleta retornou ao clube onde foi campeão da Copa do Brasil de 2011.

O Vasco terá dois jogos contra o Madureira pelas semifinais. O primeiro no próximo sábado e o segundo no dia 8 de maio, quando as duas equipes vão duelar em São Januário. Por ter melhor campanha na fase de classificação, o Cruzmaltino joga por dois empates. Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam na outra semifinal.