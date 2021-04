Vasco sai atrás, busca empate, perde chance incrível e é eliminado do Carioca

O Vasco está eliminado do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina foi até Bacaxá neste domingo (18), mas ficou no empate em 2 a 2 com o Boavista. Marquinhos marcou duas vezes para os donos da casa, enquanto Cano e Gabriel Pec igualaram o placar.

O resultado deixa o Cruzmaltino na sexta colocação do torneio, com 14 pontos, quatro a menos que a Portuguesa, em quarto. Com somente mais um jogo a ser disputado, o time comandado por Marcelo Cabo está eliminado da competição.

O Boavista, por sua vez, fica em 10°, com 11 pontos. O time já estava eliminado do Carioca, mas ainda sonha com uma vaga na disputa da Taça Rio, troféu que será disputado entre os times que ficarem entre a quinta e a oitava posições.

Dentro de campo, o Vasco sabia que precisava vencer para seguir com chances matemáticas de avançar. Mas, aos 10 minutos, Marquinhos converteu penalidade e abriu o marcador para os donos da casa.

Pouco depois, após bola mal rebatida na área em escanteio, o mesmo Marquinhos aproveitou a sobra e ampliou o marcador para o Boavista, deixando o Gigante da Colina em situação complicada.

Já nos acréscimos da primeira etapa, quando parecia que o jogo estava com placar encaminhado, Germán Cano desviou a bola dentro da pequena área e diminui o marcador para o Cruzmaltino.

A volta para o segundo tempo foi quente para os comandados de Marcelo Cabo. Léo Jabá entrou e deu passe para Gabriel Pec conseguir marcar o segundo e empatar novamente o duelo. O placar, porém, não seria movimentado novamente.

No próximo final de semana, os dois times disputarão a última rodada da primeira fase do Carioca. O Vasco jogará contra o Resende, enquanto o Boavista encara a Portuguesa.

Cano no chão durante partida do Vasco contra o Boavista Gazeta Press

Boavista 2 x 2 Vasco

GOLS: Marquinhos (2) (BVT), Cano e Gabriel Pec (VAS)

BOAVISTA: Klever; Caio Felipe (Wisney), Gustavo Geladeira, Victor Pereira e Jean; Douglas Pedroso, Ralph e Erick Flores; Jefferson Renan (Vitor Feijão), Michel Douglas e Marquinhos . Técnico: Leandrão

VASCO: Vanderlei; Léo Matos (Cayo Tenório), Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza (Léo Jabá) e Carlinhos (Lucas Figueiredo); Gabriel Pec, Cano e Morato (Tiago Reis). Técnico: Marcelo Cabo