Vasco se interessa por lateral-esquerdo do Boavista

O Vasco segue em busca de reforços para a temporada. Uma das prioridades é a chegada de um lateral esquerdo. O nome que surgiu nos últimos dias foi o de Jean Victor, do Boavista. O jogador foi eleito o melhor da posição no Estadual de 2020 e segue sendo um dos destaques da equipe da Região dos Lagos.

Jean Victor chegaria para ficar como opção no elenco. Isso porque Zeca é o titular e vem tendo boas atuações com a camisa cruzmaltina. No começo da temporada, o meia MT foi escalado no setor por falta de opções. O jovem Riquelme se recuperou de lesão e atuou em uma partida do Carioca.



Foto: Divulgação/Vasco

Após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo foi contratado e liberou Neto Borges e Henrique. Ambos foram os laterais durante a Série A da temporada passada e vêm treinando em separado enquanto não conseguem um novo destino.