Vasco se prepara para duelo contra o Madureira

O elenco do Vasco trabalhou, na manhã desta quarta-feira, de olho na partida de ida das semifinais da Taça Rio. O torneio é um prêmio de consolação para os times que não têm mais chances de ganhar o Estadual. O Cruzmaltino vai medir forças com o Madureira neste sábado, às 15h15 (de Brasília), no Estádio Aniceto Moscoso, Conselheiro Galvão, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro.

Os jogadores mostraram muito empenho nas atividades, o que gerou inclusive elogios de torcedores nas redes sociais.

Internamente, a comissão técnica não está tão preocupada com a conquista do título. Mas o técnico Marcelo Cabo deseja muito usar os jogos do torneio para melhorar a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a grande meta do ano.

Contra o Madureira, o Vasco tem a vantagem de atuar por dois empates. Isso porque o Cruzmaltino fez melhor campanha na fase de classificação. O duelo de volta será no dia 8 de maio, em São Januário. Marcelo Cabo deverá definir na sexta-feira o time que vai a campo.