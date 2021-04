Vasco terá Léo Jabá e Morato contra o Tombense pela Copa do Brasil

As novidades na delegação vascaína que viajou para enfrentar o Tombense pela Copa do Brasil foram as presenças do atacante Léo Jabá e do meia Morato. A dupla chegou ao Vasco na semana passada e ainda passam por uma fase de recuperação física. A expectativa é de ambos possam ficar no banco de reservas, como opção para o técnico Marcelo Cabo.

O Vasco fez na manhã desta segunda-feira seu último treino no CT do Almirante antes da partida contra o Tombense (MG), pela segunda fase da Copa do Brasil. Após a atividade, a delegação seguiu de ônibus para Minas Gerais, repetindo o que foi feito para o duelo da primeira fase contra a Caldense.

Vasco e Tombense se enfrentam na quarta-feira, em Tombos (MG). O Cruzmaltino, entretanto, se hospedará na vizinha Pedra Dourada. Antes do confronto, o grupo treinará na tarde desta terça-feira, no CT do adversário.

Com poucas chances de classificação para as finais do Campeonato Carioca, a Copa do Brasil é a competição de maior importância para o Vasco neste início de temporada. Além disso, as premiações por fase também pesam bastante.

“Um jogo muito importante. Treinamos bastante em cima do que o professor analisou da equipe do Tombense. Eles nos passou os pontos fortes e fracos. Estamos preparados e motivados para esse jogo. Se trata de uma competição importante para o grupo e para o Vasco. O Tombense vem fazendo um Campeonato Mineiro bom, venceu ontem por 2 a 1, então temos que estar ligados do início ao fim”, afirmou o volante Andrey.

Marcelo Cabo terá reforços importantes em relação à equipe que venceu o Bangu por 4 a 2 no último sábado pelo Estadual. O lateral Léo Matos, os zagueiros Ernando e Leandro Castán, o meio-campo Marquinhos Gabriel e o atacante Germán Cano viajaram e estão à disposição.