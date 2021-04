Vasco vence Tombense fora de casa e avança à terceira fase

Apesar de um susto no fim, o Vasco da Gama foi até Minas Gerais e venceu o Tombense por 2 a 1 nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Gabriel Pec, logo aos 2 minutos de jogo, abriu o placar para o time carioca. E aos 5 minutos do segundo tempo, Andrey, em uma cobrança de falta, marcou o segundo.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Daniel Amorim, de cabeça, fez valer a insistência do Tombense após 38 cruzamentos e diminuiu para os mineiros.

O Vasco conquista assim sua segunda vitória consecutiva e já não perde há 8 jogos na temporada, sendo cinco empates e três triunfos.

A equipe cruz-maltina avança até a terceira fase da Copa do Brasil. O adversário do Vasco ainda está indefinido, já que a CBF ainda realizará o sorteio.

Porém, pelo ranking da CBF, o Vasco estará no pote 1 e, em teoria, encara um adversário menos tradicional na próxima fase, ainda disputada em jogo único.

O próximo compromisso do Vasco na temporada será no dia 14, na próxima quarta-feira, no clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca.