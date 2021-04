vaza suposta nova camisa 1 que traz ousadas ‘rachaduras’ no modelo; veja

Em meio a protestos da torcida neste sábado (24) por conta da má fase vivida pelo time, o Corinthians teve o suposto novo uniforme de 2021 vazado na internet. As imagens foram divulgadas pelo site Esvaphane.com, especializado em uniformes de clubes de futebol.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O clube paulista e a Nike, fornecedora do material esportivo, segundo o Ge, não confirmam nem descartam que seja realmente o novo uniforme.

A camisa traz rachaduras em preto e branco, fazendo referência às ruas. Na parte detrás da gola, em escrita semelhante ao grafite, tem a frase: ‘Os donos da rua’.

Veja abaixo as imagens:

Suposta nova camisa do Corinthians para 2021 Divulgação/esvaphane.com

Suposta nova camisa do Corinthians para 2021 Divulgaçao/esvaphane.com

Detalhes da parte detrás da suposta nova camisa do Corinthians para 2021 Divulgaçao/esvaphane.com

O lançamento oficial do novo uniforme do Corinthians para 2021 deve ser realizado em maio, antes do início do Campeonato Brasileiro.