Veiga, Breno Lopes e Menino crescem lista do DM e torcida pressiona por reforços; Abel tem problemas para a Libertadores

O Verdão conta com duas baixas significativas no elenco. Gabriel Veron e Bruno Lopes tiveram lesões constatadas e estão afastados para tratamento. Veron lesionou a coxa esquerda no duelo contra o Defensa y Justicia. Existe a possibilidade de Veron focar fora dos gramados por dois meses.









O problema de Breno Lopes é o joelho, com estiramento no ligamento colateral medial, o retorno após tratamento deve acontecer após cerca de quatro a cinco semanas. Contudo, os dois atacantes devem perder jogos da Libertadores. Veron, é bem provável que não dispute a primeira fase da competição continental, com previsão de término em 27 de maio. Na previsão mais otimista para Breno, o jogador fica de fora das quatro partidas iniciais.





As lesões não param por aí, Rafael Veiga apresentou dores no músculo adutor da coxa e é dúvida para a partida que o Palestra disputa no Peru, na estreia contra o Universitário. Veiga está fora do clássico contra o São Paulo desta sexta-feira (16) e do duelo com o Botafogo-SP no domingo (18).

Com situação menos complexa, mas que requer atenção, está Gabriel Menino. Após dores musculares, ficou de fora dos planos de Abel para o Choque-Rei, mas a tendência é que retorne para a estreia da Libertadores. Todo cuidado e planejamento será fundamental para a sequência que o Palestra vai enfrentar. Com 12 partidas em 26 dias, com giro na América do Sul que vai o Equador até a Argentina, a parte física do elenco será muito exigida