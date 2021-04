Veiga cita maratona após derrota contra Inter e promete “não desacreditar” no Paulista

Com uma formação alternativa, o Palmeiras acabou derrotado pela Inter de Limeira na noite desta quinta-feira e viu sua situação se complicar no Campeonato Paulista. Na saída do gramado do Allianz Parque, o meia Raphael Veiga citou a maratona de jogos enfrentada pelo clube, mas prometeu não desistir do torneio estadual.

Após jogar pela Copa Libertadores na noite de terça, Abel Ferreira poupou os titulares no começo da partida contra a Inter e promoveu a entrada de Patrick de Paula, Raphael Veiga, Rony e Luiz Adriano apenas no segundo tempo. Nos acréscimos, após falha de Lucas Esteves, Bruno Xavier marcou o único gol da partida.

“Foi um jogo difícil e eles souberam marcar nossos pontos fortes. Não conseguimos fazer os gols que precisávamos. Todo mundo sabe que, com essa maratona, não é desculpa, mas não tem como jogar com time completo em todos os jogos. Faz dois dias que jogamos e vamos jogar de novo em dois dias”, disse Veiga ao Sportv.

“É muito difícil. O professor precisa adaptar com o que temos e já pensando nos próximos jogos, por causa de lesão. Mas sabemos que faltam três partidas e são seis pontos de diferença. Uma equipe do tamanho do Palmeiras não pode e não vai desacreditar”, prometeu o meia.

A três rodadas do final da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás de Red Bull Bragantino (21) e Novorizontino (18). Apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final do torneio.

“Não gosto dessa palavra ‘vexame’, mas não é o que a gente quer”, disse Veiga, sobre uma eventual eliminação precoce. “Vamos brigar o tempo inteiro para classificar. O Palmeiras ficar fora de uma disputa é até estranho, porque é time grande e somos os atuais campeões. Ficamos tristes pelo resultado, mas não podemos nos abater”, completou.