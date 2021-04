Veja 10 erros difíceis de engolir em Amor de Mãe · .

Quem não via a hora de assistir à emoção de Lurdes (Regina Casé) ao reencontrar seu filho perdido precisou engolir em seco os erros de Amor de Mãe. A autora Manuela Dias prometeu ao público uma história realista, mas entregou uma novela das nove com incoerência cronológica, contradições, sumiço de personagens e até constrangimento.

O público teve que segurar a “vergonha alheia” ao ver o beijo de Érica (Nanda Costa) e Davi (Vladimir Brichta) com um acrílico no meio, forçar a imaginação para acreditar que era possível sentir o cheiro de uma pessoa na roupa de outra usando máscara e tentar não brochar ao ver o ambientalista sensualizar com uma máscara.

Confira dez momentos em que a trama abusou da boa vontade dos telespectadores:

Manicure em dia no trabalho e após o coma

Unhas fortes

Já seria estranho uma enfermeira manter imensas unhas postiças na rotina de trabalho, mas Betina (Isis Valverde) conseguiu mais do que isso. Após voltar ao hospital para trabalhar durante a pandemia, a mulher de Sandro (Humberto Carrão) teve Covid-19 e ficou dois meses em coma. O sistema imunológico sofreu e demorou a se recuperar, mas as unhas enormes resistiram e estavam impecáveis quando a moça acordou.

Bebê no formol

A fase final da novela mostrou os personagens depois de um salto no tempo de seis meses e penou para manter a coerência cronológica. Caio, filho de Camila (Jéssica Ellen) e Danilo (Chay Suede), tinha poucos meses quando o folhetim foi paralisado. Na volta, de acordo com narrativa, ele teria pelo menos mais de seis meses, e quando Lurdes foi encontrada, nove. Foi difícil de engolir todas as cenas do bebê com ele praticamente imóvel no carrinho ou no berço, em uma idade em que já deveria estar enlouquecendo os pais, engatinhando e rolando pela casa.

Filhos sumidos

Enquanto Domênico/Danilo ficava cada vez mais perto de ser encontrado pela verdadeira mãe, outros bebês foram “perdidos” no caminho. A pequena Sofia, filha de Vitória (Taís Araujo) e Davi, ficou completamente esquecida na história e foi citada só uma semana depois que os capítulos inéditos voltaram. O mesmo aconteceu com Júnior, herdeiro de Verena (Maria) e Álvaro (Irandhir Santos), que sequer apareceu e foi representado apenas por brinquedos espalhados no chão e recolhidos pela avó.

Erica fareja a mãe até de máscara

Faro apurado

A sensação de sufocamento que muitas pessoas relatam ao usar máscaras durante a pandemia definitivamente não é um problema para Érica. Após a falsa notícia da morte de Lurdes, a moça conseguiu sentir o cheiro da mãe na roupa de Thelma (Adriana Esteves) mesmo usando o acessório de proteção. Faro apuradíssimo!

Protocolos de segurança

Em uma das primeiras cenas inéditas, Jane (Isabel Teixeira) foi direto do plantão no hospital para a casa da amiga maluca. A médica até manteve alguma distância de Thelma, mas ignorou o fato de trabalhar diariamente com infectados por coronavírus e tirou a máscara, no meio da sala fechada, para conversar mais à vontade.

Dois meses olhando para o chão

Também foi difícil de engolir o fato de que Lurdes levou dois meses para reparar na existência de um buraco no forro de seu cativeiro. A babá até tentou fugir logo que foi capturada, mas aparentemente ficou semanas a fio olhando só para o chão e para as paredes de sua jaula. Apenas na última terça-feira (6) ela percebeu que poderia quebrar parte do telhado para retomar sua liberdade.

Advogada ‘safa’, mas nem tanto

Vitória foi rotulada desde o início da trama como uma das advogadas mais importantes do país. Encobriu as mais variadas falcatruas de Álvaro, mas não foi “safa” o suficiente para arrancar com o carro quando o ex-namorado de sua cliente, armado, pediu para falar com ela. Simplesmente destravou as portas e deixou o sujeito entrar. Na mira de uma faca, foi obrigada a dirigir para um local ermo, apanhou na cara, mas espantou o homem aos gritos antes de voltar para casa sã e salva.

Thelma sumiu todos os dias sem suspeita

‘Vai pá onde?’

Durante quase três meses Thelma saiu todos os dias de casa, cheia de sacolas, pegou seu carro e enfrentou estrada de terra para alimentar sua refém no cativeiro. Camila e Danilo, no entanto, pouco questionaram as misteriosas escapadelas da vilã. Apenas duas vezes na história a criminosa precisou ter o trabalho de inventar a desculpa de que estava fazendo caridade para despistar os dois.

Beijo anti-Covid

O que um casal que se apaixonou durante a pandemia faz para sanar aquela vontade incontrolável de se embolar em um beijo quente? Isso mesmo, esfrega a cara em uma placa de acrílico. A cena em que Davi e Érica resolvem “se beijar” com o equipamento de proteção no meio não colou. O estranhamento do público foi imediato, e o mico virou zoeira no Twitter.

Máscara ou calcinha?

Davi e Érica também “esbanjaram romantismo” na primeira transa. Após testar negativo para Covid-19, o casal pôde partir literalmente para o abraço e resolveu sensualizar com o que tinha em mãos. O ambientalista tirou lentamente a máscara da moça na tentativa de imprimir um clima quente à cena –como se estivesse, de fato, despindo a namorada–, mas o resultado foi um tanto constrangedor.