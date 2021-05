Veja as combinações que podem fazer de Manchester City e Inter campeões nacionais neste fim de semana

Duas das principais ligas europeias podem ser definidas neste fim de semana. Líderes de seus respectivos campeonatos, Manchester City e Inter de Milão poderão soltar o grito de campeão no domingo, mas para isso precisarão de secar seus rivais.

‘CHEIRINHO’ DE HEPTA

​A brincadeira do “cheirinho de hepta”, que ficou popularmente conhecida entre a torcida do Flamengo no Brasil, pode ser aplicada ao Manchester City. O time de Guardiola enfrenta o Crystal Palace neste sábado em meio às semifinais da Champions League. Apesar de já pensar no PSG, o técnico catalão mostrou seriedade antes da partida.

A matemática para a conquista do título antecipado é a seguinte: os Cityzens precisam vencer o time de Londres e torcer por uma derrota do maior rival, o Manchester United, que tem um clássico contra o Liverpool no domingo. Se a combinação acontecer, o Manchester City será campeão inglês pela sétima vez na história, a quinta na era Premier League, e a terceira sob o comando de Guardiola.

Manchester City encara o Crystal Palace fora de casa (Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP)

11 ANOS DEPOIS

A Inter de Milão quer o scudetto depois de 11 anos de jejum. O último título da Nerazzurri foi na temporada 2009/10, quando conquistou a tríplice coroa, e agora a equipe de Antonio Conte pode ser campeã de forma antecipada. Com o título confirmado, será a 19ª conquista na história do clube.

Diferentemente do Manchester City, que só tem uma combinação de resultado para ser campeão, a Inter tem três possibilidades de título. O time de Milão, se vencer o Crotone neste sábado, torcerá por qualquer tropeço da Atalanta – seja empate ou derrota – no domingo.

A terceira via é em um possível empate da Nerazzurri. Neste caso, o time de Conte será campeão em uma derrota da Atalanta. Se isso acontecer, a Atalanta poderá até empatar em pontos ao final do campeonato, mas perderá no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto.

