Veja como criar a sua conta digital de benefícios do Governo Federal

Se você não tem uma conta digital do Governo Federal, saiba que você já pode fazê-la. O Governo já abriu a possibilidade de criação dessa conta há vários meses. Mas muita gente sequer sabe que existe essa possibilidade. Por isso, o Ministério da Cidadania está intensificando a divulgação da ideia.

Para quem não sabe, a conta digital do Governo Federal cria uma espécie de conta única onde o usuário vai poder ter acesso a informações sobre uma série de direitos. Por essa conta, o beneficiário vai poder ver atualizações sobre benefícios do INSS e dados da carteira de trabalho digital, por exemplo.

Também por essa conta é possível ver a situação do seguro-desemprego do trabalhador. Esse é um ponto que muita gente procura sobretudo neste momento que o país está vivendo. É que com a pandemia do novo coronavírus, muita gente está perdendo o emprego.

No momento da inscrição, o trabalhador vai criar uma senha única para todos os serviços. Mas para alguns programas, o cadastro demora um pouco mais do que outros. De acordo com o próprio Governo Federal, tudo faz parte de um plano para aumentar a segurança do próprio usuário.

Qualquer brasileiro pode fazer essa conta. E normalmente ela não demora muito mais do que cinco minutos para ficar pronta. Brasileiros que moram no exterior também podem fazer o processo. Para isso, basta ter um número de CPF ativo. Eles irão pedir o documento no processo de criação da conta.

Como fazer a conta

Como dito, o processo de fazer a conta não dura muito tempo. O próprio beneficiário se quer fazer o processo no site oficial, ou no app do Meu Gov. Nos dois casos é possível fazer o processo normalmente. Ao abrir o site ou o app, o trabalhador precisa procurar a opção “Crie sua conta no Gov.br”.

Logo depois disso, o próprio sistema vai guiar o trabalhador no passo a passo. Cada caso é um caso. Assim, cada trabalhador vai seguir um caminho diferente nesse processo. Mas em todos os casos, esse usuário vai terminar com a conta própria. O processo é totalmente gratuito.

Mas é preciso ter muita atenção nessa inscrição. Isso porque o site vai pedir algumas informações pessoais como documentos, por exemplo. Mas eles nunca irão pedir dados financeiros como os do cartão de crédito. É importante também confirmar se o site que você está fazendo a inscrição é mesmo o site oficial do Governo Federal.

Não é o Auxílio

Essa conta digital do Governo Federal não tem qualquer relação direta com o pagamento do novo Auxílio Emergencial. É que como muita gente está preocupada com os dados cadastrais para o recebimento desse benefício, essas pessoas podem acabar confundindo as coisas.

No caso do Auxílio Emergencial, não há qualquer tipo de novo cadastro para receber as quantias. O próprio Dataprev está analisando as informações a partir de uma série de banco de dados que o Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, disponibiliza.

Seja como for, apesar de não ter relação com o Auxílio, analistas dizem que é importante fazer o cadastro na conta do Governo Federal. É que as suas informações podem ajudar o Governo a criar um traço geral das características da população. Isso pode ajudar, portanto, na criação de possíveis auxílios futuros.